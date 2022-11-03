В Буче третий день перебои с водой: в горсовете обещают решмть все через несколько дней

Цитата

"Над восстановлением стабильного и бесперебойного водоснабжения в Буче, которое не будет зависеть от отсутствия света, коммунальщики работают уже третьи сутки... Мы в Бучанском городском совете понимаем, какие большие неудобства вы все терпите без воды и просим прощения за это. Коммунальщики сейчас работают непрерывно, чтобы наладить систему, которая будет работать стабильно", - отметил Федорук.

Детали

Мэр Бучи сообщил, что сегодня коммунальные службы завершат ремонт скважин и монтаж линий резервного питания. Со временем планируют подсоединить мощные генераторы, которые накануне город получил от партнеров, и заживить 7 скважин, что будет оказывать стабильное давление в систему.

Напомним

Укрэнерго сообщило, что сегодня будут применяться ограничения электроснабжения нескольких видов: аварийные – для трех областей, почасовые – для Киева и еще 7 областей.