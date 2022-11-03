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У Бучі третій день перебої з водою: у міськраді обіцяють владнати все за кілька днів

У Бучі третій день перебої з водою: у міськраді обіцяють владнати все за кілька днів

Київ • УНН

 • 199842 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Бучі в Київській області третій день тривають перебої з водопостачанням. У міськраді обіцяють розв'язати проблему за кілька днів, пише УНН з посиланням на сторінку мера міста Анатолія Федорука у Facebook.

Цитата

"Над відновленням стабільного і безперебійного водопостачання в Бучі, яке не буде залежати від відсутності світла, комунальники працюють вже третю добу... Ми в Бучанській міській раді розуміємо, які великі незручності ви всі терпите без води і просимо вибачення за це. Комунальники зараз працюють безперервно, щоб налагодити систему, що працюватиме стабільно", - зазначив Федорук.

Деталі

Мер Бучі повідомив, що сьогодні комунальні служби завершать ремонт свердловин та монтаж ліній резервного живлення. Згодом планують під'єднати потужні генератори, які напередодні місто отримало від партнерів, і заживити 7 свердловин, що даватиме стабільний тиск в систему.

Нагадаємо

Укренерго повідомило, що сьогодні застосовуватимуться обмеження електропостачання кількох видів: аварійні - для трьох областей, погодинні - для Києва та ще 7 областей.

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