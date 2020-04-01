В Броварах экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат у фельдшера
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Броварах Киевской области у женщины, которая работает фельдшером экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Сегодня зарегистрировано подозрение на коронавирусную инфекцию у женщины 1996 рождения, которая работает фельдшером. Проведенный экспресс-тест показал положительный результат”, — написал Сапожко.
По его словам, у женщины отобрали образцы биологического материала и направили в вирусологическую лабораторию для проведения ПЦР-исследования на основании которого и будет установлен окончательный диагноз.
“Состояние женщины стабильное и не требует стационарного лечения, она находится на самоизоляции дома под наблюдением врачей”, — отметил Сапожко.
Также Сапожко отметил, что по адресу проживания женщины уже проведена дезинфекция. Начато эпидрасследования для установления контрактных человек.
Напомним, в Киевской области на сегодняшнее утро зафиксировано 57 случаев заболевания COVID-19 и 223 подозрений на эту болезнь.