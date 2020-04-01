У Броварах експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат у фельдшера
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Броварах Київської області в жінки, яка працює фельдшером експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні зареєстрована підозра на коронавірусну інфекцію у жінки 1996 року народженя, яка працює фельдшером. Проведений експрес-тест показав позитивний результат”, — написав Сапожко.
За його словами, у жінки відібрали зразки біологічного матеріалу та направили в вірусологічну лабораторію для проведення ПЛР-дослідження на підставі якого і буде встановлено остаточний діагноз.
“Стан жінки стабільний та не потребує стаціонарного лікування, вона перебуває на самоізоляції вдома під наглядом лікарів”, — зазначив Сапожко.
Також Сапожко наголосив, що за адресою проживання жінки вже проведена дезінфекція. Розпочато епідрозслідування для встановлення контрактних осіб.
Нагадаємо, на Київщині на сьогоднішній ранок зафіксовано 57 випадків захворювання на COVID-19 та 223 підозр на цю хворобу.