В бронежилетах и с оружием: как полицейский с коллегами забирал жену и сына из роддома
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Киеве полицейский вместе с коллегами приехал в роддом, чтобы забрать свою жену и новорожденного сына. Фото эффектной выписки показали в МВД, передает УНН.
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"В рядах наших защитников пополнение! У нашего полицейского родился сын - настоящий маленький украинец.
Мы поздравляем счастливых родителей и желаем Ванечке крепкого здоровья, счастья и мирного неба!"- сообщили в МВД и показали фото, на которых папа встречает малыша в бронежилете и с оружием.
"И хотя выписка из роддома сейчас выглядит так, мы верим, что детки, которые рождаются в такое время, вырастут самыми счастливыми. Именно ради них мы сейчас становимся сильнее, объединяемся и боремся за наше будущее в независимой Украине", - добавили в МВД.