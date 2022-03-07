У бронежилетах і зі зброєю: як поліцейський з колегами забирав дружину та сина з пологового
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Києві поліцейський разом із колегами приїхав до пологового будинку, щоб забрати свою дружину та новонародженого сина. Фото ефектної виписки показали у МВС, передає УНН.
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"У лавах наших захисників поповнення! У нашого поліцейського народився син - справжній маленький українець.
Ми вітаємо щасливих батьків і бажаємо Іванкові найміцнішого здоров‘я, щасливої долі та мирного неба!" - повідомили у МВС і показали фото, на яких тато зустрічає малюка у бронежилеті та зі зброєю.
"І хоч виписка з пологового нині виглядає так, ми віримо, що дітки, які народжуються у такий час, виростуть найщасливішими. Саме заради них ми зараз стаємо сильнішими, єднаємося і боремося за наше майбутнє у незалежній Україні" - додали у МВС.