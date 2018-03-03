В Британском музее на теле мумии найдены древнейшие татуировки в истории

Татуировки нанесены на мумифицированные тела мужчины и женщины, которые также известны как Гебелейнские мумии. Их возраст — примерно 5 тысяч лет, они жили в Египте в додинастический период — между 3351 и 3017 годами до нашей эры.

На теле мужчины ученые обнаружили изображение дикого быка и гривистого барана; у женщины тоже было две татуировки на руке: S-образный узор и линия, которая, скорее всего, символизировала оружие или церемониальный жезл. Ученые отмечают, что S-образный узор также наносили на посуду и украшения додинастического периода. Исследователи предполагают, что татуировки указывали на статус или достижения носителя.

В Британском музее Гебелейнские мумии находятся почти сто лет, но на татуировки никто не обращал внимания. Дело в том, что при обычном освещении на телах были видны только слабые черные отметины. Для нового исследования ученые провели компьютерную томографию, радиоуглеродное датирование и инфракрасную термографию. Эти методы позволили идентифицировать татуировки как художественные. Это значит, что рисунки отражали реальные объекты, а не абстрактные или ритуальные символы. Вещество, которым были сделаны татуировки, не удалось полностью определить: ученые предполагают, что это могла быть сажа.

“Благодаря новейшим методам наш взгляд на Гебелейнские мумии изменился. Сейчас мы можем сформировать более четкое представление о жизни этих людей”, — рассказал антрополог Дэниел Антуан.

Он добавил, что художественные татуировки появились на тысячу лет раньше, чем предполагали исследователи.

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