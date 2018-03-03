У Британському музеї на тілі мумії знайдені найдавніші татуювання в історії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Британський музей оголосив, що дослідники виявили мумії з найбільш ранніми художніми татуюваннями в світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Британського музею.
Татуювання нанесені на муміфіковані тіла чоловіка і жінки, які також відомі як Гебелейнські мумії. Їх вік — приблизно 5 тисяч років, вони жили в Єгипті в додинастический період — між 3351 і 3017 роками до нашої ери.
На тілі чоловіка вчені виявили зображення дикого бика і гривистого барана; у жінки теж було два татуювання на руці: S-подібний візерунок і лінія, яка, швидше за все, символізувала зброю або церемоніальний жезл. Вчені відзначають, що S-подібний візерунок також наносили на посуд і прикраси додинастичного періоду. Дослідники припускають, що татуювання вказували на статус або досягнення носія.
У Британському музеї Гебелейнські мумії знаходяться майже сто років, але на татуювання ніхто не звертав уваги через те, що при звичайному освітленні на тілах були видні тільки слабкі чорні мітки. Для нового дослідження вчені провели комп’ютерну томографію, радіовуглецеве датування і інфрачервону термографію. Ці методи дозволили ідентифікувати татуювання як художні. Це означає, що малюнки відображали реальні об’єкти, а не абстрактні або ритуальні символи. Речовину, якою були зроблені татуювання, не вдалося повністю визначити: вчені припускають, що це могла бути сажа.
“Завдяки новітнім методам наш погляд на Гебелейньскі мумії змінився. Зараз ми можемо сформувати більш чітке уявлення про життя цих людей”, - розповів антрополог Деніел Антуан.
Він додав, що художні татуювання з’явилися на тисячу років раніше, ніж припускали дослідники.
Як повідомляв УНН, за допомогою лазерного радара дослідники з Університету штату Колорадо відновили античне місто, що за кількістю будинків в ньому дорівнює сучасному Манхеттену.