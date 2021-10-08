В Великобритании родителей попросили не приходить в школу в пижамах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Администрация одной начальной школы британского города Мидлсбро призвала родителей не сопровождать детей в учебное заведение в пижамах и халатах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.
Детали
Администрация начальной школы в Мидлсбро заявила о неуместности халатов на школьной территории.
“Пожалуйста, мы хотим попросить всех родителей/опекунов одеваться соответствующим образом, когда вы забираете своих детей из школы. Халаты на школьном дворе неуместные”, — говорится в сообщении.
Другие родители согласились с такой просьбой. Они сказали, что им “отвратительно” видеть взрослых людей в пижамах, и подчеркнули, что некоторые даже их не меняют.
Отметили, что такой стиль одежды родителей может стать поводом для насмешек их детей в школе.
Мама одного из учеников, которая тоже не поддерживает пижамы как повседневную одежду, сообщила, что такая ситуация продолжается более 10 лет.
Отец двоих детей, которые учатся в этом заведении, не верит, что обращение администрации изменит одежду родителей: “Они никогда не слушают то, что говорят в школе, поэтому я сомневаюсь, что что-то изменится”.
Также родители опасаются, что дети начнут повторять за взрослыми, считая такой стиль нормой.
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