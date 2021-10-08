У Великій Британії батьків попросили не приходити до школи в піжамах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Адміністрація однієї початкової школи британського міста Мідлсборо закликала батьків не супроводжувати дітей до навчального закладу в піжамах та халатах. Про це повідомляє УНН із посиланням на Mirror.
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Адміністрація початкової школи у Мідлсборо заявила про недоречність халатів на шкільній території.
“Будь ласка, ми хочемо попросити всіх батьків/опікунів одягатися як слід, коли ви забираєте своїх дітей зі школи. Халати на шкільному подвір’ї недоречні”, — ідеться у повідомленні.
Інші батьки погодилися з таким проханням. Вони сказали, що їм “огидно” бачити дорослих людей у піжамах, і наголосили, що деякі навіть їх не змінюють.
Зазначили, що такий стиль одягу батьків може стати приводом для глузуваннь їхніх дітей у школі.
Мама одного з учнів, яка теж не підтримує піжами як повсякденний одяг, повідомила що така ситуація триває понад 10 років.
А батько двох дітей, які навчаються у цьому закладі, не вірить, що звернення адміністрації змінить одяг батьків: “Вони ніколи не слухають те, що говорять у школі, тому я сумніваюся, що щось зміниться”.
Також батьки побоюються, що діти почнуть повторювати за доросдими, вважаючи такий стиль нормою.
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