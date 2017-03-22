В Британии планируют через 10 лет путешествовать электрическими самолетами

Самолет, который планируют построить, будет перевозить 150 человек на расстояние до 300 миль.

В компании заявили, что за счет исчезновения потребности в топливе цена на перелеты может резко упасть.

Британский лоукост Easyjet уже выразил заинтересованность в новой технологии.

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Напомним, по международному рейтингу Украина заняла пятое место по темпам развития электромобилей , оставив позади США, Японию и Нидерланды.