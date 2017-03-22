В Британии планируют через 10 лет путешествовать электрическими самолетами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Компания Wright Electric намерена создать электрический самолет и предложить электрический коммерческий рейс из Лондона в Париж через 10 лет, передает УНН со ссылкой на BBC .
Самолет, который планируют построить, будет перевозить 150 человек на расстояние до 300 миль.
В компании заявили, что за счет исчезновения потребности в топливе цена на перелеты может резко упасть.
Британский лоукост Easyjet уже выразил заинтересованность в новой технологии.
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Напомним, по международному рейтингу Украина заняла пятое место по темпам развития электромобилей , оставив позади США, Японию и Нидерланды.