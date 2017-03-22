У Британії планують через 10 років подорожувати електричними літаками
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Компанія Wright Electric має намір створити електричний літак і запропонувати електричний комерційний рейс із Лондона до Парижа через 10 років, передає УНН із посиланням на BBC.
Літак, який планують збудувати, буде перевозити 150 людей на відстань до 300 миль.
У компанії заявили, що за рахунок зникнення потреби в пальному ціна на перельоти може різко впасти.
Британський лоукост Easyjet уже висловив зацікавленість у новій технології.
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Нагадаємо, за міжнародним рейтингом Україна посіла п’яте місце за темпами розвитку електромобілів, залишивши позаду США, Японію і Нідерланди.