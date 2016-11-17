В БПП сменили представителей в международных делегациях после исключения М.Найема и С.Залищук
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Фракция партии БПП на своем заседании в четверг приняла решение о замене своих представителей в международных парламентских организациях после исключения из международных делегаций народных депутатов Мустафы Найема и Светланы Залищук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Мы уверены, что новые делегаты от нашей фракции будут с большой долей ответственности перед государством представлять украинский парламент на международном уровне. Мир будет знать о бесчинствах Кремля на оккупированных территориях фактически с первых уст наших представителей. Вопрос Крыма станет вопросом номер один на международных встречах в рамках делегаций парламента на всех уровнях", - отметили народные депутаты из фракции.
Они подчеркнули, что решение фракции закрепляет принцип делегирования полномочий на участие в парламентских делегациях.
"Мы видим свой долг в том, чтобы поддержать Президента и украинскую дипломатическую службу в работе по консолидации антипутинской коалиции в мире", - говорится в заявлении.
Напомним, С.Залищук и М.Найем исключили из международных делегаций Украины.