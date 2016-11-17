У БПП змінили представників у міжнародних делегаціях після виключення М.Найєма і С.Заліщук
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Фракція партії БПП на своєму засіданні у четвер прийняла рішення про заміну своїх представників у міжнародних парламентських організаціях після виключення з міжнародних делегацій народних депутатів Мустафи Найєма і Світлани Заліщук, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
“Ми впевнені, що нові делегати від нашої фракції будуть з великою долею відповідальності перед державою представляти український парламент на міжнародному рівні. Світ знатиме про безчинства Кремля на окупованих територіях фактично з перших вуст наших представників. Питання Криму стане питанням номер один на міжнародних зустрічах в рамках делегацій парламенту на всіх рівнях”, – зазначили народні депутати з фракції.
Вони наголосили, що рішення фракції закріплює принцип делегування повноважень щодо участі в парламентських делегаціях.
“Ми бачимо свій обов’язок у тому, щоб підтримати Президента і українську дипломатичну службу в роботі по консолідації антипутінської коаліції в світі”, - зазначено у заяві.
Нагадаємо, С.Заліщук та М.Найєма виключили із міжнародних делегацій України.