В "БПП" ожидают, что в декабре Порошенко внесет в Раду 13 претендентов на должность членов ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Заместитель председателя фракции “Блока Петра Порошенко” Сергей Березенко ожидает, что Президент должен внести в парламент 13 кандидатур на членов Центральной избирательной комиссии, в декабре в Верховной Раде может быть консолидирована позиция по этому вопросу. Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
По его словам, представители фракций решили изменить ряд фамилий в представлении о назначении членов ЦИК и уже подали повторный список Главе государства.
“Наши политические партнеры и представители фракций, потому что Президент вносит все кандидатуры после консультаций с фракциями, решили изменить ряд фамилий. На сегодня вроде почти все фракции переподали свои пожелания”, — сказал парламентарий и добавил, что таким образом сегодня можно сформировать пул кандидатов на должности членов ЦИК, которые внесет Президент.
Также он отметил, что будут внесены 13 кандидатов.
Также С.Березенко ожидает, что в декабре будет результативное голосование по этому вопросу.
“Мне кажется, что в этом году, в декабре, мы получим определенную консолидированную позицию для результативного голосования в зале”, — заявил депутат.
Как сообщал УНН, послы стран G7 призвали украинскую власть обновить состав ЦИК.