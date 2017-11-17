У "БПП" очікують, що у грудні Порошенко внесе в Раду 13 претендентів на посаду членів ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Заступник голови фракції “Блоку Петра Порошенка” Сергій Березенко очікує, що Президент має внести до парламенту 13 кандидатур на членів Центральної виборчої комісії, в грудні у Верховній Раді може бути консолідована позиція з цього питання. Про це він заявив у коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
За його словами, представники фракцій вирішили змінити низку прізвищ у поданні про призначення членів ЦВК і вже подали повторний список Главі держави.
“Наші політичні партнери і представники фракцій, бо Президент вносить всі кандидатури після консультацій з фракціями, вирішили змінити ряд прізвищ. На сьогодні начебто майже всі фракції переподали свої побажання”, — сказав парламентар і додав, що таким чином на сьогодні можна сформувати пул кандидатів на посади членів ЦВК, які внесе Президент.
Також він зазначив, що буде внесено 13 кандидатів.
Також С.Березенко очікує, що у грудні буде результативне голосування за це питання.
“Мені видається, що в цьому році, в грудні, ми отримаємо певну консолідовану позицію для результативного голосування в залі”, — заявив депутат.
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