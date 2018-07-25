У боевиков на Донбассе снижается качество продовольствия - разведка

Также осуществляется ограниченное продовольственное обеспечение отдельных подразделений противника со значительным снижением норм снабжения, что приводит к увеличению случаев мародерства и грабежей военнослужащими гражданских объектов (продовольственных магазинов, частных хозяйств и домов и т.д.).



Напомним, позавчера на собственном минном поле подорвалась диверсионно-разведывательная группа из числа незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Как сообщал УНН, неподалеку Водяного, что в Донецкой области, военные инженеры обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2.