У боевиков на Донбассе снижается качество продовольствия - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В течение последних двух месяцев отмечено значительное ухудшение качества продовольствия, поступающего для обеспечения оккупационных войск с РФ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.
Также осуществляется ограниченное продовольственное обеспечение отдельных подразделений противника со значительным снижением норм снабжения, что приводит к увеличению случаев мародерства и грабежей военнослужащими гражданских объектов (продовольственных магазинов, частных хозяйств и домов и т.д.).
Напомним, позавчера на собственном минном поле подорвалась диверсионно-разведывательная группа из числа незаконных вооруженных формирований на Донбассе.
Как сообщал УНН, неподалеку Водяного, что в Донецкой области, военные инженеры обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2.