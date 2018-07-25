У бойовиків на Донбасі знижується якість продовольства – розвідка

Також здійснюється обмежене продовольче забезпечення окремих підрозділів противника зі значним зниженням норм постачання, що призводить до збільшення випадків мародерства та пограбувань військовослужбовцями цивільних об’єктів (продовольчих магазинів, приватних господарств та осель тощо).



Нагадаємо, позавчора на власному мінному полі підірвалася диверсійно-розвідувальна група з-поміж незаконних збройних формувань на Донбасі.

Як повідомляв УНН, неподалік Водяного, що на Донеччині, військові інженери виявили 25 російських протипіхотних мін ПМН-2.