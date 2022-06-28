В ботсаду Гришко обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Сегодня в Киеве пиротехники КАРС обнаружили на территории ботанического сада имени Н. Гришко НАН Украины боеприпасы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Детали
Пиротехники обнаружили 6 снарядов и гранату Ф-1. Предметы были возле Обзорной горы, на глубине до 30 сантиметров.
С 24 мая по 28 июня пиротехники КАРС совершили 26 выездов на территорию Национального ботанического сада имени Н. Гришко и обследовали почти 65 га площади.
Напомним
В Николаевской области пиротехники впервые столкнулись с обломками противокорабельной ракеты.