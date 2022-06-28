У ботсаду Гришка виявили боєприпаси часів Другої світової війни

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Піротехніки виявили 6 снарядів та гранату Ф-1. Предмети були поблизу Оглядової гори, на глибині до 30 сантиметрів.

З 24 травня до 28 червня піротехніки КАРС здійснили 26 виїздів на територію Національного ботанічного саду імені М. Гришка та обстежили майже 65 га площі.

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На Миколаївщині піротехніки вперше зіштовхнулися з уламками протикорабельної ракети.