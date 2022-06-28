У ботсаду Гришка виявили боєприпаси часів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Сьогодні у Києві піротехніки КАРС виявили на території ботанічного саду імені М. Гришка НАН України боєприпаси часів Другої світової війни. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
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Піротехніки виявили 6 снарядів та гранату Ф-1. Предмети були поблизу Оглядової гори, на глибині до 30 сантиметрів.
З 24 травня до 28 червня піротехніки КАРС здійснили 26 виїздів на територію Національного ботанічного саду імені М. Гришка та обстежили майже 65 га площі.
Нагадаємо
На Миколаївщині піротехніки вперше зіштовхнулися з уламками протикорабельної ракети.