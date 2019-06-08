В Бостоне сошел с рельсов вагон метро, 10 человек в больнице

По ее данным, авария произошла примерно в 10:55 по времени Восточного побережья США (17:55 по киевскому времени) на перегоне между станциями Фенуэй и Кенмор.

“Пожарной службе пришлось выносить на носилках многих людей из тоннеля. 10 человек были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Бостона”, — говорится в сообщении службы.

Служба скорой медицинской помощи города подтвердила эти данные. “Травмы варьируются, но не представляют угрозы для жизни”, — сообщается в Twitter этого ведомства.

Напомним, в мае УНН сообщал, что в столице Украины скоростной трамвай сошел с рельсов.