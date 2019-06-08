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В Бостоне сошел с рельсов вагон метро, 10 человек в больнице

В Бостоне сошел с рельсов вагон метро, 10 человек в больнице

Киев  •  УНН

 • 6156 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. В больнице Бостона (штат Массачусетс) после того, как вагон метро сошел с рельсов, были доставлены 10 человек. Об этом сообщила пожарная служба города в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

По ее данным, авария произошла примерно в 10:55 по времени Восточного побережья США (17:55 по киевскому времени) на перегоне между станциями Фенуэй и Кенмор.

“Пожарной службе пришлось выносить на носилках многих людей из тоннеля. 10 человек были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Бостона”, — говорится в сообщении службы.

Служба скорой медицинской помощи города подтвердила эти данные. “Травмы варьируются, но не представляют угрозы для жизни”, — сообщается в Twitter этого ведомства.

Напомним, в мае УНН сообщал, что в столице Украины скоростной трамвай сошел с рельсов.

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