В Бостоне сошел с рельсов вагон метро, 10 человек в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В больнице Бостона (штат Массачусетс) после того, как вагон метро сошел с рельсов, были доставлены 10 человек. Об этом сообщила пожарная служба города в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
По ее данным, авария произошла примерно в 10:55 по времени Восточного побережья США (17:55 по киевскому времени) на перегоне между станциями Фенуэй и Кенмор.
“Пожарной службе пришлось выносить на носилках многих людей из тоннеля. 10 человек были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Бостона”, — говорится в сообщении службы.
Служба скорой медицинской помощи города подтвердила эти данные. “Травмы варьируются, но не представляют угрозы для жизни”, — сообщается в Twitter этого ведомства.
Напомним, в мае УНН сообщал, что в столице Украины скоростной трамвай сошел с рельсов.