У Бостоні зійшов з рейок вагон метро, 10 осіб у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У лікарні Бостона (штат Массачусетс) після того, як вагон метро зійшов з рейок, були доставлені 10 осіб. Про це повідомила пожежна служба міста у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
За її даними, аварія сталася приблизно о 10:55 за часом Східного узбережжя США (17:55 за київським часом) на перегоні між станціями Фенуей і Кенмор.
“Пожежної службі довелося виносити на ношах багатьох людей з тунелю. 10 осіб були доставлені у відділення швидкої медичної допомоги Бостона”, — йдеться в повідомленні служби.
Служба швидкої медичної допомоги міста підтвердила ці дані. “Травми варіюються, але не становлять загрози для життя”, — повідомляється в Twitter цього відомства.
Нагадаємо, у травні УНН повідомляв, що у столиці України швидкісний трамвай зійшов з рейок.