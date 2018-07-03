В Борисполе иностранцы пытались "купить" въезд в Украину за 3 тысячи долларов

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Пограничники Киевского отряда задержали двух иностранцев в международном аэропорту “Борисполь”, которые предложили взятку в сумме 2 и 1 тысяча долларов за содействие во въезде в Украину. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

“В пункте пропуска ”Борисполь“ во время оформления пассажиров пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта ”Киев “двое иностранцев предложили неправомерные денежные вознаграждения в размере три тысячи долларов”, — говорится в сообщении.

Так, “купить” приверженность пограничников попытался гражданин Нигерии во время вручения ему решения об отказе в пересечении государственной границы. Иностранец 1996 года рождения предложил правоохранителям 2 тысячи долларов в надежде решить данный вопрос.

Подобный случай зафиксирован в этом же аэропорту днем ранее. Гражданин Сирии решил, что тысяча долларов поможет ему беспрепятственно, но незаконно, пересечь государственную границу.

В обоих случаях пограничники от неправомерной выгоды отказались, факты дачи взяток задокументированы. В компетентные правоохранительные органы направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений, предусмотренных статьей 369 УК Украины “Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу”.

Напомним, ГПСУ задержала пятерых иностранцев из “стран миграционного риска” за взятки.

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