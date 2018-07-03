У Борисполі іноземці намагались "купити" в’їзд до України за 3 тисячі доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Прикордонники Київського загону затримали двох іноземців у міжнародному аеропорту “Бориспіль”, які запропонували хабар у сумі 2 і 1 тисяча доларів за сприяння у в’їзді до України. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.
“В пункті пропуску „Бориспіль“ під час оформлення пасажирів прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту „Київ“ двоє іноземців запропонували неправомірні грошові винагороди у розмірі три тисячі доларів”, — йдеться у повідомленні.
Так, “купити” прихильність прикордонників спробував громадянин Нігерії під час вручення йому рішення про відмову у перетині державного кордону. Іноземець 1996 року народження запропонував правоохоронцям 2 тисячі доларів у надії вирішити дане питання.
Подібний випадок зафіксовано у цьому ж аеропорту минулої доби. Громадянин Сирії вирішив, що тисяча доларів вирішить допоможуть йому безперешкодно, але незаконно, перетнути державний кордон.
В обох випадках прикордонники від неправомірної вигоди відмовилися, факти дачі хабарів задокументовано. До компетентних правоохоронних органів направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень, передбачених статтею 369 КК України “Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”.
Нагадаємо, ДПСУ затримала п’ятьох іноземців із “країн міграційного ризику” за хабарі.