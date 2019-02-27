В Борисполе 17-летний парень упал с девятого этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Борисполе юноша выпал с балкона многоэтажки. Сейчас он находится в реанимации. Об этом УНН сообщил руководитель пресс-службы полиции Киевской области Николай Жукович.
"Выпал с балкона девятого этажа. Врачи доставили его в реанимацию. Почему выпал, по каким причинам - мы еще устанавливаем", - сказал Жукович.
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По его словам, юноше 17 лет.
Как сообщал УНН, в Харькове мужчина выпал из окна своей квартиры на 7-м этаже, когда мыл окна.