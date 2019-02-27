У Борисполі 17-річний хлопець впав з дев’ятого поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Борисполі юнак випав з балкону багатоповерхівки. Наразі він перебуває у реанімації. Про це УНН повідомив керівник прес-служби поліції Київської області Микола Жукович.
“Випав з балкону дев’ятого поверху. Лікарі доправили його до реанімації. Чому випав, з яких причин — ми ще встановлюємо”, — сказав Жукович.
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За його словами, юнакові 17 років.
Як повідомляв УНН, у Харкові чоловік випав з вікна своєї квартири на 7-му поверсі, коли мив вікна.