У Борисполі 17-річний хлопець впав з дев’ятого поверху

“Випав з балкону дев’ятого поверху. Лікарі доправили його до реанімації. Чому випав, з яких причин — ми ще встановлюємо”, — сказав Жукович.

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За його словами, юнакові 17 років.

Як повідомляв УНН, у Харкові чоловік випав з вікна своєї квартири на 7-му поверсі, коли мив вікна.