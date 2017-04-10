В болгарина на границе нашли исторические и культурные ценности

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 78075 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111321 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169577 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124693 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121810 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115230 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106124 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107377 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103826 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В болгарина на границе нашли исторические и культурные ценности

В болгарина на границе нашли исторические и культурные ценности

Киев  •  УНН

 • 13670 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Пограничники Черновицкого отряда при осмотре обнаружили у болгарина исторические и культурные ценности - швейную машинку "SINGER" и старинный морской компас. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера (9-го апреля - ред.) 53-летний гражданин Болгарии спрятал в багажнике своего легкового автомобиля" Ситроен "швейную машинку" SINGER "и старинный морской компас. Данные предметы удалось обнаружить пограничникам Черновицкого отряда и работникам фискальной службы при общем углубленном осмотре транспортного средства", - говорится в сообщении.

Иностранец признал обнаружены предметы старины своей собственностью, но никаких документов на право их перемещения через государственную границу у мужчины не было. По заключению эксперта, обнаруженные предметы являются культурной ценностью и не могут быть вывезены за пределы территории Украины.

На гражданина Болгарии был составлен протокол о нарушении таможенных правил, а обнаруженные культурные ценности были изъяты в установленном порядке.

Как сообщал УНН 9 апреля, на Буковине пограничники обнаружили тайник с сигаретами.

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