В болгарина на границе нашли исторические и культурные ценности
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Пограничники Черновицкого отряда при осмотре обнаружили у болгарина исторические и культурные ценности - швейную машинку "SINGER" и старинный морской компас. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации Государственной пограничной службы Украины.
"Вчера (9-го апреля - ред.) 53-летний гражданин Болгарии спрятал в багажнике своего легкового автомобиля" Ситроен "швейную машинку" SINGER "и старинный морской компас. Данные предметы удалось обнаружить пограничникам Черновицкого отряда и работникам фискальной службы при общем углубленном осмотре транспортного средства", - говорится в сообщении.
Иностранец признал обнаружены предметы старины своей собственностью, но никаких документов на право их перемещения через государственную границу у мужчины не было. По заключению эксперта, обнаруженные предметы являются культурной ценностью и не могут быть вывезены за пределы территории Украины.
На гражданина Болгарии был составлен протокол о нарушении таможенных правил, а обнаруженные культурные ценности были изъяты в установленном порядке.
Как сообщал УНН 9 апреля, на Буковине пограничники обнаружили тайник с сигаретами.