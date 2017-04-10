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У болгарина на кордоні знайшли історичні та культурні цінності

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Прикордонники Чернівецького загону під час огляду виявили у болгарина історичні та культурні цінності - швейну машинку "SINGER" та старовинний морський компас. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу адміністрації Державної прикордонної служби України.    

"Так, учора (9-го квітня - ред.) 53-річний громадянин Болгарії заховав у багажнику свого легкового автомобіля "Сітроен" швейну машинку "SINGER" та старовинний морський компас. Дані предмети вдалося виявити прикордонникам Чернівецького загону та працівникам фіскальної служби під час спільного поглибленого огляду транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Іноземець визнав виявлені предмети старовини своєю власністю, але жодних документів на право їх переміщення через державний кордон у чоловіка не було. За висновком експерта виявлені предмети є культурною цінністю та не можуть бути вивезені за межі території України.
На громадянин Болгарії було складено протокол про порушення митних правил, а виявлені культурні цінності було вилучено встановленим порядком.

Як повідомляв УНН 9 квітня, на Буковині прикордонники виявили схованку із сигаретами.

Українські Національні Новини

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