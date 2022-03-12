В блокадном Херсоне: умер автор первого в истории гола "Шахтера" в еврокубках
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В блокадном Херсоне на 69-м году ушел из жизни бывший футболист донецкого "Шахтера" Владимир Роговский. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу клуба в Instagram.
Детали
Нападающий выступал за "Шахтер" с 1975 по 1982 год, провел 224 матча и забил 25 мячей. С командой дважды стал серебряным призером чемпионата СССР (1975, 1979) и выигрывал Кубок СССР (1980).
Забил первый еврокубковый гол в истории "Шахтера" в ворота берлинского "Динамо" в Кубке УЕФА - 1976/77. В той встрече "Шахтер" победил со счетом 3:0, и после ничьей 1:1 в ответном матче вышел во второй раунд турнира. Далее донецкая команда одолела венгерский "Гонвед" (3:0, 3:2), после чего уступила будущему победителю розыгрыша - туринскому "Ювентусу" (0:3, 1:0).
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