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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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06:08 • 7419 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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У блокадному Херсоні: помер автор першого в історії голу "Шахтаря" в єврокубках

У блокадному Херсоні: помер автор першого в історії голу "Шахтаря" в єврокубках

Київ • УНН

 • 147821 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. У блокадному Херсоні на 69-му році пішов із життя колишній футболіст донецького "Шахтаря" Володимир Роговський. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку клубу в Instagram.

Деталі

Нападник виступав за "Шахтар" від 1975 до 1982 року, провів 224 матчі та забив 25 м’ячів. З командою двічі ставав срібним призером чемпіонату СРСР (1975, 1979) і вигравав Кубок СРСР (1980).

Забив перший єврокубковий гол в історії "Шахтаря" у ворота берлінського "Динамо" в Кубку УЄФА – 1976/77. У тій зустрічі "Шахтар" переміг з рахунком 3:0, і після нічиєї 1:1 у матчі-відповіді вийшов у другий раунд турніру. Далі донецька команда здолала угорський "Гонвед" (3:0, 3:2), після чого поступилася майбутньому переможцю розіграшу - туринському "Ювентусу" (0:3, 1:0).

Що передувало цьому

Було 15 років: окупанти вбили чемпіона України з самбо та всю його сім’ю.

Українські Національні Новини

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