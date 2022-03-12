У блокадному Херсоні: помер автор першого в історії голу "Шахтаря" в єврокубках
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У блокадному Херсоні на 69-му році пішов із життя колишній футболіст донецького "Шахтаря" Володимир Роговський. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку клубу в Instagram.
Деталі
Нападник виступав за "Шахтар" від 1975 до 1982 року, провів 224 матчі та забив 25 м’ячів. З командою двічі ставав срібним призером чемпіонату СРСР (1975, 1979) і вигравав Кубок СРСР (1980).
Забив перший єврокубковий гол в історії "Шахтаря" у ворота берлінського "Динамо" в Кубку УЄФА – 1976/77. У тій зустрічі "Шахтар" переміг з рахунком 3:0, і після нічиєї 1:1 у матчі-відповіді вийшов у другий раунд турніру. Далі донецька команда здолала угорський "Гонвед" (3:0, 3:2), після чого поступилася майбутньому переможцю розіграшу - туринському "Ювентусу" (0:3, 1:0).
Що передувало цьому
Було 15 років: окупанти вбили чемпіона України з самбо та всю його сім’ю.