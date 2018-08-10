В Беларуси отпустили еще двух задержанных журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Следственный комитет Беларуси отпустил главного редактора информационной компании "БелаПАН" Ирину Левшину и корреспондента Deutsche Welle Павла Быковского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "БелаПАН".
Добавим, что Ирину Левшину сегодня допрашивали в течение двух часов и она продолжает оставаться подозреваемым по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 349 УК) - так называемому "делу "БелТА".
Как сообщал УНН, правоохранительные органы Беларуси в среду провели очередные задержания по делу о несанкционированном доступе к информации госагентства "БелТА".
Ранее, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала Минск освободить задержанных журналистов.