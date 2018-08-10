В Беларуси отпустили еще двух задержанных журналистов

Добавим, что Ирину Левшину сегодня допрашивали в течение двух часов и она продолжает оставаться подозреваемым по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 349 УК) - так называемому "делу "БелТА".



Как сообщал УНН, правоохранительные органы Беларуси в среду провели очередные задержания по делу о несанкционированном доступе к информации госагентства "БелТА".

Ранее, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала Минск освободить задержанных журналистов.