У Білорусі відпустили ще двох затриманих журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Слідчий комітет Білорусі відпустив головного редактора інформаційної компанії "БелаПАН" Ірину Левшину і кореспондента Deutsche Welle Павла Биковського. Про це повідомляє УНН з посиланням на "БелаПАН".
Додамо, що Ірину Левшину сьогодні допитували протягом двох годин і вона продовжує залишатися підозрюваною у кримінальній справі про несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації (ч. 2 ст. 349 КК) — так званій "справі "БелТА".
Як повідомляв УНН, правоохоронні органи Білорусі в середу провели чергові затримання у справі про несанкціонований доступ до інформації держагентства "БелТА".
Раніше, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпекової політики Федеріка Моґеріні закликала Мінськ звільнити затриманих журналістів.