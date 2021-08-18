В Беларуси силовики снова пришли с обысками к независимому СМИ

Детали

Информацию об обысках сообщили: журналистка Ирина Турчина, редактор Александр Зайцев и бухгалтер издания Екатерина Боева. Последнюю забрали на допрос и оставили в СИЗО.

Отмечается, что силовики пришли с обысками в дом директора и главного редактора Ирины Левшиной, а после того к самой редакции. Главного редактора отпустили после допроса под подписку о неразглашении информации, отобрав почти всю технику — компьютер, телефон, флешки, диктофон и рабочий блокнот.

Также обыски прошли в доме у журналиста издания БелаПАН Захара Щербакова, после чего его забрали на допрос. Его жена сообщила Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), что Щербакова отпустили к 14:30.

По данным БАЖ, обыск провели и у бывшего директора издания Дмитрия Новожилова, после чего его также забрали на допрос и оставили в СИЗО.

Издание цитирует Александра Зайцева, который рассказал, что обыск в его доме продолжался около часа и объяснили его делом “об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок”. У него также забрали мобильный, жесткий диск компьютера, старый планшет и редакционное удостоверение.

Добавим, что сайт БелаПАН перестал открываться по обоим своими адресами belapan.by и belapan.com, в том числе из-за рубежа.

Добавим

УНН информировал, что белорусская полиция начала обыски офисов известных журналистов и правозащитников, продолжая, по словам правозащитников, новое преследование противников самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

В частности, сообщалось об обысках журналистов гомельского портала “Сильные новости”, “Информ-Прогулка” в Лунинце и “Ганцевичкий час” в Ганцевичах.

Обыскы прошли в брестских журналистов портала “Виртуальный Брест”, Onliner в Минске. Также сообщалось об обысках в редакциях изданий “Медиа-Полесье”, Intex-Press, “Брестская газета” и “Наша Нива”.

Напомним, что 13 августа суд Центрального района Минска по требованию МВД Беларуси признал экстремистской информационную продукцию издание TUT.BY, заблокированного на территории Беларуси, и его соцсетей.

Дополнение

Белорусские власти закрыли ряд негосударственных СМИ и правозащитных групп с тех пор, как в августе прошлого года начались протесты против президентских выборов, которые, по словам оппозиции, были сфальсифицированы Лукашенко, находящегося у власти с 1994 года, и который отрицает фальсификацию выборов.