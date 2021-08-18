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У Білорусі силовики знову прийшли з обшуками до незалежного ЗМІ

У Білорусі силовики знову прийшли з обшуками до незалежного ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сьогодні зранку до журналістів незалежного інформаційного агентства БелаПАН у Мінську з обшуками прийшли силовики. Про це повідомляє білоруське “Радіо Свобода”, передає УНН.

Деталі

Інформацію про обшуки повідомили: журналістка Ірина Турчина, редактор Олександр Зайцев та бухгалтер видання Катерина Боєва. Останню забрали на допит і залишили в СІЗО.

Зазначається, що силовики прийшли з обшуками у дім директорки та головної редакторки Ірини Левшиної, а після того до самої редакції. Головну редакторку відпустили після допиту під підписку про нерозголошення інформації, відібравши майже всю техніку — комп’ютер, телефон, флешки, диктофон та робочий записник.

Також обшуки відбулися в домі у журналіста видання БелаПАН Захара Щербакова, після чого його забрали на допит. Його дружина повідомила Білоруській асоціації журналістів (БАЖ), що Щербакова відпустили до 14:30.

За даними БАЖ, обшук провели і в колишнього директора видання Дмитра Новожилова, після чого його також забрали на допит та залишили в СІЗО.

Видання цитує Олександра Зайцева, який розповів, що обшук в його домі тривав близько години і пояснили його справою “про організацію дій, що грубо порушують громадський порядок”. У нього також забрали мобільний, жорсткий диск комп’ютера, старий планшет і редакційне посвідчення.

Додамо, що сайт БелаПАН перестав відкриватися за обома своїми адресами belapan.by і belapan.com, у тому числі з-за кордону.

Додамо

УНН інформував, що білоруська поліція почала обшуки офісів відомих журналістів і правозахисників, продовжуючи, за словами правозахисників, нове переслідування противників самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Зокрема, повідомлялося про обшуки журналістів гомельського порталу “Сильні новини”, “Інформ-Прогулянка” в Лунінце і “Ганцевицька година” в Ганцевичах.

Обшуків зазнали брестські журналісти порталу “Віртуальний Брест”, Onliner в Мінську. Також повідомлялося про обшуки в редакціях видань “Медіа-Полісся”, Intex-Press, “Брестська газета” і “Наша Нива”.

Нагадаємо, що 13 серпня суд Центрального району Мінська на вимогу МВС Білорусі визнав екстремістською інформаційну продукцію видання TUT.BY, заблокованого на території Білорусі, і його соцмереж.

Доповнення

Білоруська влада закрила ряд недержавних ЗМІ та правозахисних груп з тих пір, як в серпні минулого року почалися протести проти президентських виборів, які, за словами опозиції, були сфальсифіковані Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, і який заперечує фальсифікацію виборів.

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