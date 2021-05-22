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В Беларуси умер политзаключенный Ашурок

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. В Беларуси в колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок. Об этом сообщает “Наша Нива”, пишет УНН.

В Беларуси умер политзаключенный Ашурок

Детали

Белорусский политзаключенный умер в колонии в Шклове. По словам родственников, причиной стала остановка сердца, однако информируют, что от Ашурка не было писем в течение последних двух недель.

Умершему было 50 лет.

Дополнительно

18 января в Лидском районном суде на закрытом заседании Ашурка приговорили к 5 годам колонии общего режима. Он был членом Партии БНФ, координатором движения “За свободу”.

Как сообщал УНН, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоены разгромом белорусскими властями одного из самых популярных в стране независимых новостных порталов TUT.BY. События вокруг этого онлайн-СМИ “еще раз подчеркивают тревожную ситуацию со свободой СМИ, доступ к информации и безопасностью журналистов” в Беларуси, заявила во вторник, 18 мая, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро.

В свою очередь, США резко осудили давление властей Беларуси на один из самых популярных в республике независимых новостных порталов TUT.BY. Обыски в офисах TUT.BY и домах его сотрудников прошли “под надуманным предлогом расследования налогового мошенничества”, говорится в заявлении на сайте посольства США в Беларуси, опубликованном во вторник, 18 мая.

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