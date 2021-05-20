В Беларуси два летчика разбились в результате аварии боевого самолета

Что известно

В оборонном ведомстве уточнили, что экипаж выполнял учебно-тренировочный полет и обнаружил техническую неисправность.

Летчики катапультировались, однако не смогли спастись. Других жертв нет. На месте работает комиссия Минобороны Беларуси.

Цитата

“Пилоты пытались увести самолет от населенного пункта”, — добавили в министерстве.

Справка

Як-130 — модель, которую разработало российское опытно-конструкторское бюро имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi.

Напомним

В июне прошлого года в аэропорту Санкт-Петербурга столкнулись два пассажирских самолета.