В Беларуси два летчика разбились в результате аварии боевого самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В районе города Барановичи (Брестская область, Беларусь) потерпел катастрофу военный самолет Лидский штурмовой авиабазы Як-130, оба летчика погибли. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси, передает УНН.
Что известно
В оборонном ведомстве уточнили, что экипаж выполнял учебно-тренировочный полет и обнаружил техническую неисправность.
Летчики катапультировались, однако не смогли спастись. Других жертв нет. На месте работает комиссия Минобороны Беларуси.
Цитата
“Пилоты пытались увести самолет от населенного пункта”, — добавили в министерстве.
Справка
Як-130 — модель, которую разработало российское опытно-конструкторское бюро имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi.
Напомним
В июне прошлого года в аэропорту Санкт-Петербурга столкнулись два пассажирских самолета.