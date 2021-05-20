У Білорусі два льотчика розбилися в результаті аварії бойового літака
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. В районі міста Барановичі (Брестська область, Білорусь) зазнав катастрофи військовий літак Лідської штурмової авіабази Як-130, обидва льотчики загинули. Про це в середу, 19 травня, повідомили в пресслужбі Міноборони Білорусі, передає УНН.
Що відомо
В оборонному відомстві уточнили, що екіпаж виконував навчально-тренувальний політ і виявив технічну несправність.
Льотчики катапультувалися, проте не змогли врятуватися. Інших жертв немає. На місці працює комісія Міноборони Білорусі.
Цитата
“Пілоти намагались відвести літак від населеного пункту”, — додали в міністерстві.
Довідково
Як-130 — модель, яку розробило російське дослідно-конструкторське бюро імені Яковлєва спільно з італійською компанією Aermacchi.
Нагадаємо
У червні минулого року в аеропорту Санкт-Петербурга зіткнулися два пасажирські літаки.