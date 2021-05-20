У Білорусі два льотчика розбилися в результаті аварії бойового літака

Що відомо

В оборонному відомстві уточнили, що екіпаж виконував навчально-тренувальний політ і виявив технічну несправність.

Льотчики катапультувалися, проте не змогли врятуватися. Інших жертв немає. На місці працює комісія Міноборони Білорусі.

Цитата

“Пілоти намагались відвести літак від населеного пункту”, — додали в міністерстві.

Довідково

Як-130 — модель, яку розробило російське дослідно-конструкторське бюро імені Яковлєва спільно з італійською компанією Aermacchi.

Нагадаємо

У червні минулого року в аеропорту Санкт-Петербурга зіткнулися два пасажирські літаки.