В Белом доме заявили о полной ликвидации ИД в Сирии

"Территориальный халифат был ликвидирован в Сирии", - заявила Сандерс.

Чиновники США, знакомые с ситуацией в Сирии, сообщили, что сирийские демократические силы до сих пор борются с последними боевиками, которые были загнаны в туннели вдоль речных скал в Багузи и отказались сдаться.

Также СМИ сообщило, что бойцы коалиции продолжают проводить операции зачистки в восточной Сирии после того, как во вторник захватили лагерь, где месяцами скрывались боевики.

Также американские чиновники сообщили, что до сих пор в пещерах возле Багужа находятся боевики, а также женщины и дети. Согласно сообщению, окончательные операции продолжаются, и, кажется, там находятся еще несколько сотен человек.

Напомним, президент США Дональд Трамп оставит в Сирии 400 американских военных после окончательной победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИД). Во время выступления у Белого дома в среду, 20 марта, он сообщил, что 200 военнослужащих останутся на севере Сирии, где США поддерживают курдские отряды, воюющие против ИД. Еще 200 солдат останутся на юге вблизи Израиля, добавил Трамп, вероятно, имея в виду военную базу Аль-Танф.