У Білому домі заявили про повну ліквідацію ІД у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Терористичне угрупування "Ісламська держава" на території Сирії було повністю ліквідовано. Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс журналістам, передає УНН з посиланням на Аpnews.
"Територіальний халіфат був ліквідований в Сирії", - заявила Сандерс.
Чиновники США, знайомі з ситуацією в Сирії, повідомили, що сирійські демократичні сили досі борються з останніми бойовиками, які були загнані в тунелі вздовж річкових скель в Багузі і відмовилися здатися.
Також ЗМІ повідомило, що бійці коаліції продовжують проводити операції зачистки у східній Сирії після того, як у вівторок захопили табір, де місяцями переховувались бойовики.
Також американські чиновники повідомили, що до цього часу в печерах поблизу Багужа перебувають бойовики, а також жінки і діти. Згідно з повідомленням, остаточні операції тривають, і, здається, там перебувають ще кілька сотень людей.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп залишить у Сирії 400 американських військових після остаточної перемоги над терористичним угрупуванням “Ісламська держава” (ІД). Під час виступу біля Білого дому в середу, 20 березня, він повідомив, що 200 військовослужбовців залишаться на півночі Сирії, де США підтримують курдські загони, що воюють проти ІД. Ще 200 солдатів залишаться на півдні поблизу Ізраїлю, додав Трамп, ймовірно, маючи на увазі військову базу Аль-Танф.