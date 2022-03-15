В сторону Одессы направились 14 российских кораблей - СМИ

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“На спутниковых снимках видно, как корабли ВМФ России приближаются к украинскому побережью. На спутниковом снимке Sentinel 2, сделанном в 11:47 по местному времени, видно как минимум 14 судов”, - говориться в сообщении.

Детали

Отмечается, что корабли были обнаружены Naval News с помощью Дэмиена Саймона, независимого оборонного аналитика.

“Предварительный анализ сосудов предполагает 3 группы. Два состоят из бойцов, а один имеет несколько десантных кораблей. Десантные корабли, по-видимому, отплыли прямо со своей плацдарма у берегов Крыма. Аналитики ищут на снимках другие суда”, - говориться в сообщении.

Дополнение

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщал, что российские оккупанты готовятся осуществить высадку десанта в Одессе и области.