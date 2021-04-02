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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В марте около 40 политических партий подали финансовые отчеты - НАПК

В марте около 40 политических партий подали финансовые отчеты - НАПК

Киев  •  УНН

 • 16367 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В марте Национальное агентство по предупреждению коррупции обнародовало отчеты 38 политических партий. В отчетах 7 партий были выявлены признаки административных нарушений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб НАПК.

Цитата

“В марте Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обнародовало отчеты 38 политических партий. Всего за I, II, III и IV кварталы 2020 году в НАПК поступило 675 отчетов политических партий. В марте отчитались: за I квартал — 2 партии; за второй квартал — 1 партия; за третий квартал — 8 партий; за IV квартал — 27 партий”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в НАПК поступили отчеты таких политических партий:

• “Всеукраинское объединение „Демократы“ (Демократическая партия)” (I квартал)
• “Всеукраинская партия духовности и патриотизма” (I, II, III, IV кварталы)
• “За конкретные дела” (III квартал)
• “Социалисты” (III и IV кварталы)
• “Команда Игоря Сапожко — “Единство” (III, IV кварталы и ручной)
• “Женщины за будущее “Всеукраинское политическое объединение” (III и IV кварталы)
• “Блок Светличной “Вместе!” (III квартал)
• “Аграрная партия Украины” (III квартал)
• “Независимость” (III и IV кварталы)
• “Трибунал” (IV квартал)
• “Киевляне прежде всего!” (IV квартал и годовой)
• “Всеукраинское объединение “Громада” (IV квартал)
• “За права человека” (IV квартал и годовой)
• “За конкретные дела” (IV квартал)
• “Партия Народный порядок” (IV квартал и годовой)
• “Великая Украина” (IV квартал)
• “Социальная справедливость” (IV квартал)
• “Адвокат” (IV квартал)
• “Зеленая планета” (IV квартал)
• “Общественно-политическая платформа Надежды Савченко” (IV квартал)
• “Республиканская партия” Славутич “(IV квартал)
• “Новые” (IV квартал и годовой)
• “Залог (За порядок в Украине)” (IV квартал)
• “Украинская народная партия” (IV квартал)
• “Украинская политическая партия” Христианское движение “(IV квартал и годовой)
• “Партия” Возрождение “(IV квартал)
• “Добрый самарянин” (IV квартал)
• “Родной Закарпатье” (IV квартал)
• “Радикальная партия Олега Ляшко” (IV квартал).

Кроме того, в течение марта НАПК утвердило 32 выводы по результатам анализа отчетов политических партий. В отчетах 7 партий были выявлены признаки административных нарушений:

• “Блок Кернеса — Успешный Харьков” (ст. 212-21 КУоАП и ст. 212-15)
• “Патриотическая партия Украины” (ст. 212-21 КУоАП);
• “Казацкая партия Украины” (188-46 КУоАП и 212-21 КУоАП);
• “Команда Андрея Балоги” (ст. 212-21 КУоАП);
• “Партия” Киевская Русь “(ст. 212-21 КУоАП);
• “Настоящие действия” (ст. 212-21 КУоАП);
• “Народно-трудовой союз Украины” (ст. 212-21 КУоАП).

Также в течение марта НАПК составило и направило в суд 5 протоколов об административных правонарушениях за нарушение порядка представления финансового отчета избирательного фонда таких кандидатов, участвовавших в выборах:

• Акперов В.В.,
• Присяжный В.И.,
• Дашко Г.Г.,
• Савченко Ю.А.,
• Дашко Г.Г.

Ответственность за такие нарушения предусмотрена статьей 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП).

Кроме того, НАПК составило и направило в суд 9 протоколов об административных правонарушениях в отношении руководителей (уполномоченных лиц) партий за выявленные в представленных отчетах нарушения (ст. 212-21 КУоАП):

• “Украинская народная партия”;
• “Новая политика”;
• “Общественное движение Николая Томенко “Родная страна”;
• “Народные инициативы Александра Фельдмана”;
• “Социал-патриотическая ассамблея славян”;
• “ВАРТА (Всеукраинский союз региональных и территориальных активистов)”;
• “Партия Игоря Колихаева “Нам здесь жить!”;
• “Республиканская христианская партия”;
• “Движение новых сил Михаила Саакашвили”.

Дополнение

НАПК возобновило госфинансирования партии “Слуга народа”.

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