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У березні близько 40 політичних партій подали фінансові звіти — НАЗК

У березні близько 40 політичних партій подали фінансові звіти — НАЗК

Київ • УНН

 • 16369 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У березні Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило звіти 38 політичних партій. У звітах 7 партій було виявлено ознаки адміністративних порушень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Цитата

“У березні Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднило звіти 38 політичних партій. Загалом за I, II, III та IV квартали 2020 року до НАЗК надійшло 675 звітів політичних партій. Протягом березня прозвітували: за І квартал — 2 партії; за ІІ квартал — 1 партія; за ІІІ квартал — 8 партій; за IV квартал — 27 партій”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що до НАЗК надійшли звіти таких політичних партій:

• “Всеукраїнське об’єднання „Демократи“ (Демократична партія)” (I квартал);
• “Всеукраїнська партія духовності і патріотизму” (I, II, III, IV квартали);
• “За конкретні справи” (III квартал);
• “Соціалісти” (III та IV квартали);
• “Команда Ігоря Сапожка — „Єдність“ (III, IV квартали та річний);
• „Жінки за майбутнє“ Всеукраїнське політичне об’єднання” (III та IV квартали);
• “Блок Світличної “Разом!” (III квартал);
• “Аграрна партія України” (III квартал);
• “Незалежність” (III та IV квартали);
• “Трибунал” (IV квартал);
• “Кияни передусім!” (IV квартал та річний);
• “Всеукраїнське об’єднання “Громада” (IV квартал);
• “За права людини” (IV квартал та річний);
• “За конкретні справи” (IV квартал);
• “Партія Народний порядок” (IV квартал та річний);
• “Велика Україна” (IV квартал);
• “Соціальна справедливість” (IV квартал);
• “Адвокат” (IV квартал);
• “Зелена планета” (IV квартал);
• “Громадсько-політична платформа Надії Савченко” (IV квартал);
• “Республіканська партія “Славутич” (IV квартал);
• “Нові” (IV квартал та річний);
• “Запорука (За порядок в Україні)” (IV квартал);
• “Українська народна партія” (IV квартал);
• “Українська політична партія “Християнський рух” (IV квартал та річний);
• “Партія “Відродження” (IV квартал);
• “Добрий самарянин” (IV квартал);
• “Рідне Закарпаття” (IV квартал);
• “Радикальна партія Олега Ляшка” (IV квартал).

Окрім того, протягом березня НАЗК затвердило 32 висновки за результатами аналізу звітів політичних партій. У звітах 7 партій було виявлено ознаки адміністративних порушень:

• “Блок Кернеса — Успішний Харків” (ст. 212-21 КУпАП та ст. 212-15);
• “Патріотична партія України” (ст. 212-21 КУпАП);
• “Козацька партія України” (188-46 КУпАП та 212-21 КУпАП);
• “Команда Андрія Балоги” (ст. 212-21 КУпАП);
• “Партія “Київська Русь” (ст. 212-21 КУпАП);
• “Справжні дії” (ст. 212-21 КУпАП);
• “Народно-трудовий союз України” (ст. 212-21 КУпАП).
Також протягом березня НАЗК склало та направило до суду 5 протоколів про адміністративні правопорушення за порушення порядку подання фінансового звіту виборчого фонду таких кандидатів, які брали участь у виборах:
• Акпєров В.В.,
• Присяжний В.І.,
• Дашко Г.Г.,
• Савченко Ю.А.,
• Дашко Г.Г.

Відповідальність за такі порушення передбачена статтею 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Крім того, НАЗК склало та направило до суду 9 протоколів про адміністративні правопорушення щодо керівників (уповноважених осіб) партій за виявлені у поданих звітах порушення (ст. 212-21 КУпАП):

• “Українська народна партія”;
• “Нова політика”;
• “Громадський рух Миколи Томенка “Рідна країна”;
• “Народні ініціативи Олександра Фельдмана”;
• “Соціал-патріотична асамблея слов’ян”;
• “ВАРТА (Всеукраїнський альянс регіональних і територіальних активістів)”;
• “Партія Ігоря Колихаєва “Нам тут жити!”;
• “Республіканська християнська партія”;
• “Рух нових сил Михайла Саакашвілі”.

Доповнення

НАЗК відновило держфінансування партії “Слуга Народу”.

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