НАЗК відновило держфінансування партії "Слуга Народу"

Цитата:

"За результатами перевірки уточнюючих звітів партії "Слуга народу" за І та ІІ квартали 2020 року НАЗК відновило державне фінансування статутної діяльності політичної партії (наказ від 26.03.2021 № 190/21)", - йдеться в повідомленні.

Також у березні НАЗК передало до Нацполіції повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень у звітах таких політичних партій:

• "Блок Вілкула "Українська перспектива";

• "Конгрес Українських Націоналістів";

• "Слуга народу";

• "Блок Кернеса — Успішний Харків".

Що було раніше

1 березня Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що припиняє державне фінансування партії "Слуга народу".

Додамо, НАЗК не вперше виявляє можливі ознаки кримінальних порушень у звітах партій. Приміром, у звіті за січень 2021 року у відомстві зазначали, що також виявили такі ознаки у звітах трьох політичних партій. Тоді йшлося про партії “Рідне Закарпаття”, “Партія Ігоря Колихаєва “Нам тут жити!” та “Партія Володимира Буряка “Єднання”.