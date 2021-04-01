НАЗК відновило держфінансування партії "Слуга Народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції відновило державне фінансування партії "Слуга народу". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
Цитата:
"За результатами перевірки уточнюючих звітів партії "Слуга народу" за І та ІІ квартали 2020 року НАЗК відновило державне фінансування статутної діяльності політичної партії (наказ від 26.03.2021 № 190/21)", - йдеться в повідомленні.
Також у березні НАЗК передало до Нацполіції повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень у звітах таких політичних партій:
• "Блок Вілкула "Українська перспектива";
• "Конгрес Українських Націоналістів";
• "Слуга народу";
• "Блок Кернеса — Успішний Харків".
Що було раніше
1 березня Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що припиняє державне фінансування партії "Слуга народу".
Додамо, НАЗК не вперше виявляє можливі ознаки кримінальних порушень у звітах партій. Приміром, у звіті за січень 2021 року у відомстві зазначали, що також виявили такі ознаки у звітах трьох політичних партій. Тоді йшлося про партії “Рідне Закарпаття”, “Партія Ігоря Колихаєва “Нам тут жити!” та “Партія Володимира Буряка “Єднання”.