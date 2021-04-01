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НАПК возобновило госфинансирование партии "Слуга народа"

НАПК возобновило госфинансирование партии "Слуга народа"

Киев  •  УНН

 • 14884 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции возобновило государственное финансирование партии "Слуга народа". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Цитата:

"По результатам проверки уточняющих отчетов партии "Слуга народа" за I и II кварталы 2020 года НАПК возобновило государственное финансирование уставной деятельности политической партии (приказ от 26.03.2021 № 190/21)", - говорится в сообщении.

Также в марте НАПК передало в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков уголовных преступлений в отчетах таких политических партий:

• "Блок Вилкула "Украинская перспектива";

• "Конгресс Украинских Националистов";

• "Слуга народа";

• "Блок Кернеса - Успешный Харьков".

Что было раньше

1 марта Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что прекращает государственное финансирование партии "Слуга народа".

Добавим, НАПК не в первый раз выявляет возможные признаки уголовных нарушений в отчетах партий. К примеру, в отчете за январь 2021 года в ведомстве отмечали, что также обнаружили следующие признаки в отчетах трех политических партий . Тогда речь шла о партии "Рідне Закарпаття", "Партия Игоря Колыхаева "Нам тут жити!" и "Партия Владимира Буряка "Єднання".

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