В Берегово не исключили размещения роты Нацгвардии

"С официальным визитом в Берегово сегодня побывали представители Национальной гвардии Украины во главе с ее командующим, генерал-полковником Юрием Аллеровим. Рассматривалась возможность размещения роты Национальной гвардии в городе", - отметил он.



По его словам, вопрос размещения военной части на территории города в настоящее время не рассматривается.



При этом он отметил, что Национальная гвардия входит в систему Министерства внутренних дел, и в случае размещения ее подразделения служащие будут помогать правоохранительным органам, прежде всего Национальной полиции, выполнять задачи по обеспечению и охране правопорядка в Берегово.



В конце сентября Президент Украины Петр Порошенко, комментируя ситуацию относительно выдачи в Закарпатье венгерских паспортов, заявил, что требует уважения к суверенитету Украины , так же, как наше государство уважает суверенитет других государств.



Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал, что украинская сторона должным образом отреагирует на выдачу Венгерским консульством жителям Закарпатья венгерских паспортов.



19 сентября СМИ сообщали о том, что в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.