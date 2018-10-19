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В Берегово не исключили размещения роты Нацгвардии

В Берегово не исключили размещения роты Нацгвардии

Киев  •  УНН

 • 8789 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В городе Берегово на Закарпатье, где недавно произошел скандал с выдачей венгерских паспортов украинцам, могут разместить роту Национальной гвардии, а вот о размещении военной части в городе пока речь не идет. Об этом сообщил мэр города Золтан Бабяк на своей странице в Facebook, передает УНН.

"С официальным визитом в Берегово сегодня побывали представители Национальной гвардии Украины во главе с ее командующим, генерал-полковником Юрием Аллеровим. Рассматривалась возможность размещения роты Национальной гвардии в городе", - отметил он.

По его словам, вопрос размещения военной части на территории города в настоящее время не рассматривается.

При этом он отметил, что Национальная гвардия входит в систему Министерства внутренних дел, и в случае размещения ее подразделения служащие будут помогать правоохранительным органам, прежде всего Национальной полиции, выполнять задачи по обеспечению и охране правопорядка в Берегово.

В конце сентября Президент Украины Петр Порошенко, комментируя ситуацию относительно выдачи в Закарпатье венгерских паспортов, заявил, что требует уважения к суверенитету Украины , так же, как наше государство уважает суверенитет других государств.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал, что украинская сторона должным образом отреагирует на выдачу Венгерским консульством жителям Закарпатья венгерских паспортов.

19 сентября СМИ сообщали о том, что в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.

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