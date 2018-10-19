У Береговому не виключили розміщення роти Нацгвардії

"З офіційним візитом у Берегові сьогодні побували представники Національної гвардії України на чолі з її командувачем, генерал-полковником Юрієм Аллеровим. Розглядалася можливість розміщення роти Національної гвардії у місті", - зазначив він.



За його словами, питання розміщення військової частини на території міста наразі не розглядається.



При цьому він зазначив, що Національна гвардія входить до системи Міністерства внутрішніх справ, і в разі розміщення її підрозділу службовці допомагатимуть правоохоронним органам, передусім Національній поліції, виконувати завдання із забезпечення та охорони правопорядку у Берегово.



Нагадаємо, наприкінці вересня Президент України Петро Порошенко, коментуючи ситуацію щодо видачі на Закарпатті угорських паспортів, заявив, що вимагає поваги до суверенітету України, так само, як наша держава поважає суверенітет інших держав.



Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін пообіцяв, що українська сторона належним чином відреагує на видачу Угорським консульством жителям Закарпаття угорських паспортів.



19 вересня ЗМІ повідомляли про те, що у консульстві Угорщини в Береговому “з келихом шампанського” громадянам України видавали угорські паспорти.