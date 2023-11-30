У берегов Японии разбился военный самолет США, по меньшей мере один человек погиб
Военный самолет США упал в море у японского острова Якусима во время тренировочного полета, в результате чего погиб по меньшей мере один из восьми членов экипажа; состояние двух других выясняется.
Быстрая ходьба защищает от диабета второго типа-исследование
Исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, показало, что быстрая ходьба, особенно со скоростью более 6 км/ч, снижает риск развития диабета 2 типа на 39%.
Боррель объяснил присутствие Лаврова на саммите ОБСЕ
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что министру иностранных дел России Сергею Лаврову было разрешено на саммите ОБСЕ непосредственно услышать критику ЕС действий России.
Франция завершит работу над соглашением о безопасности с Украиной в начале 2024 года
Франция намерена завершить работу над соглашением о безопасности с Украиной в начале следующего года, чтобы наметить поддержку, включая гуманитарную, военную и финансовую помощь.
Украинские войска уничтожили редкий российский ЗРК "Бук-М3" ударом HIMARS
Украинские войска уничтожили редкий российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" в Херсонской области, используя разведданные СБУ для проведения успешного удара HIMARS.
Дочь Путина пытается расширить влияние России на Африку через цифровые проекты – Bloomberg
Младшая дочь Путина, Екатерина Тихонова, поддерживает IT-проекты, направленные на укрепление связей России с Африкой, поскольку официальные лица почти из 30 африканских стран встречаются с российскими техническими экспертами в Москве.
Литва призывает ограничить права России и Беларуси в Интерполе
Госпожа министр внутренних дел Литвы Огне Булотайте призывает Интерпол ограничить права России и Беларуси внутри организации, чтобы предотвратить злоупотребления в политических целях. Она озвучила это во время 91-й Генеральной Ассамблеи Интерпола в Вене.
Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией
Финляндия закрыла все свои автомобильные пограничные контрольно-пропускные пункты с Россией на две недели, начиная с 30 ноября, сославшись на риски для национальной безопасности, связанные с гибридными операциями России. Только железнодорожные перевозки через Вайниккалу остаются открытыми.
Более 100 тысяч мигрантов из Центральной Азии были ввезены на оккупированные Россией территории
Центр национального сопротивления сообщает, что более 100 000 мигрантов из Центральной Азии были доставлены Россией на временно оккупированные территории, что потенциально может изменить демографический ландшафт и мобилизовать их для обмена гражданством.
Власти Германии арестовали 15-летнего подростка, готовившего теракт
15-летний подросток был арестован в Германии по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке после того, как власти получили информацию от иностранной разведки. Подросток находится под стражей, подробности планируемого теракта обсуждаются в чате.