У берегов Японии разбился военный самолет США, по меньшей мере один человек погиб

Военный самолет США с восемью людьми на борту упал в море возле берегов Японии. По меньшей мере один член экипажа погиб, состояние еще двух, которых вытащили из воды, сейчас выясняют. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Американские военные заявили, что несчастный случай произошел во время обычной учебной миссии у берегов острова Якусима, примерно по 1040 км к юго-западу от столицы Токио.

Состояние экипажа в настоящее время неизвестно говорится в заявлении командования специальных операций ВВС США.

Береговая охрана Японии сообщила, что примерно в 3 км от берега было найдено нечто похожее на обломки V-22 Osprey с поворотным винтом, и одного человека, который позже был подтвержден гибелью.

Представитель местного правительства сообщил, что еще один самолет Osprey, который, вероятно, летел с разбитым самолетом, без происшествий приземлился в аэропорту острова в среду днем.

Дополнение

В Соединенных Штатах насчитывается более 50 000 американских военнослужащих в Японии, многие из них на стратегически важных юго-западных островах Окинавы, на фоне растущей военной активности Китая вокруг соседнего Тайваня.

Авария V-22 Osprey произошла около 15:00 по местному времени. По словам свидетелей, борт приближался к аэродрому для экстренной посадки. Тогда в него загорелся левый двигатель.

По данным американских военных, самолет был частью подразделения, базирующегося на Окинаве, которое обучалось перевозить и снабжать силы специальных операций.

Япония, которая также управляет самолетами Osprey, заявила в среду, попросившую военных США расследовать катастрофу.

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