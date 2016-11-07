В Бердянске легковой автомобиль сбил двух пешеходов
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Вчера, около 17 часов вечера, в Бердянске Запорожской области легковой автомобиль сбил двух пешеходов. Один из них от госпитализации отказался, второй направлен в травматический пункт горбольницы. Об этом корреспонденту УНН сообщил глава профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.
В результате аварии травмы получили девушка 1994 года рождения и молодой человек - 1992 г.р. Девушку обследовали врачи "скорой" и отпустили. Парня с ушибами мягких тканей направили в больницу.
Напомним, 6 ноября троллейбус на пешеходном переходе сбил мужчину в Ровно.