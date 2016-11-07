У Бердянську легковий автомобіль збив двох пішоходів
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Вчора, близько 17-ї години вечора, у м.Бердянськ Запорізької області легковий автомобіль збив двох пішоходів. Один з них від госпіталізації відмовився, другого направлено до травматичного пункту міськлікарні. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
Внаслідок аварії травми отримали дівчина 1994 року народження та парубок — 1992 р.н. Дівчину обстежили лікарі “швидкої” та відпустили. Хлопця із забоями м’яких тканин було направлено до лікарні.
Нагадаємо, 6 листопада тролейбус на пішохідному переході збив чоловіка в Рівному.