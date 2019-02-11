В Бердичеве полиция расследует обстоятельства гибели судьи и его жены

Официально полиция сообщает, что 10 февраля в райцентре в собственном доме родственники обнаружили тела мужа и жены. Полицейские, прибывшие на место происшествия, провели осмотр и зафиксировали признаки отравления угарным газом. Выяснение всех обстоятельств продолжается в рамках уголовного производства.

"Житель г. Бердичева обратился вечером в полицию из-за обеспокоенности об отсутствии связи с 35-летним сыном и его 36-летней женой. К месту проживания последнего вместе с заявителем прибыли и полицейские. Около 21.30 мужчина через окно залез в дом сына и обнаружил его и невестку в ванной комнате без признаков жизни. во время осмотра места происшествия было зафиксировано наличие в помещении запаха угарного газа. На телах погибших также были характерные следы отравления им. Других видимых телесных повреждений не обнаружено", - сообщили в полиции в отделе коммуникаций.



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Сейчас в рамках начатого уголовного производства назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти супругов.



Продолжаются следственно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия.



Также в ходе осмотра зафиксировано, что в доме установлено газовое отопление, а в ванной комнате расположено газовое оборудование.



В то же время из собственных источников этом УНН стало известно, что погибший работал судьей Бердичевского горрайонного и последнее время временно находился без полномочий.



Как сообщал УНН, неизвестные обокрали квартиру судьи Кассационного хозсуда.